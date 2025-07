KKR: partenariat stratégique avec SupplyHouse information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 16:50









KKR annonce avoir a conclu un partenariat stratégique avec SupplyHouse via un investissement dont les modalités financières restent confidentielles.



Cette opération vise à soutenir la croissance à long terme de la plateforme e-commerce spécialisée dans les produits HVAC, plomberie et électricité. Fondée en 2004, SupplyHouse a servi plus de 7 millions de clients aux États-Unis.



Josh Meyerowitz, fondateur et CEO, souligne que l'accord permettra de développer les opérations tout en préservant la culture interne. L'investissement a été réalisé par le biais de la stratégie Ascendant de KKR, centrée sur les entreprises de taille intermédiaire nord-américaines.









































Valeurs associées KKR & CO 145,725 USD NYSE +1,86%