KKR organise à Tokyo sa première réunion du conseil d'administration pour l'Asie, le Japon étant le moteur de la croissance régionale de la société

KKR & Co KKR.N , dont le siège est à New York , organise cette semaine à Tokyo la première réunion de son conseil d'administration en Asie, a déclaré mardi un porte-parole de la société, soulignant ainsi l'importance que revêt le Japon pour le gestionnaire mondial d'actifs alternatifs. Les deux cofondateurs de KKR, George Roberts et Henry Kravis, ainsi que ses co-directeurs généraux Joe Bae et Scott Nuttall, font partie des personnes présentes à la réunion de deux jours du conseil d'administration, qui a débuté lundi, a déclaré le porte-parole à Reuters dans un courriel.

"Nous investissons régulièrement au Japon depuis près de vingt ans. Il s'agit d'un marché clé pour nous, le plus important d'Asie à l'heure actuelle", a déclaré le porte-parole. Cette réunion intervient dans un contexte de boom des transactions au Japon, stimulé par les réformes de la gouvernance d'entreprise, des taux d'intérêt toujours bas et un intérêt sans précédent de la part des investisseurs .

Selon les données préliminaires du LSEG, les transactions financées par des fonds de capital-investissement ont totalisé 29 milliards de dollars au cours des trois premiers trimestres de 2025, soit une hausse de 150 % en glissement annuel et le deuxième montant le plus élevé de l'histoire pour la période janvier-septembre.

Le Japon, où KKR est entré pour la première fois en 2006, est devenu son plus grand marché en Asie-Pacifique, représentant 36 %, soit plus de 20 milliards de dollars, de la juste valeur totale de ses investissements dans la région, selon les déclarations publiques de l'entreprise en février.

La semaine dernière, KKR a annoncé l'acquisition du distributeur d'assurances japonais Hoken Minaoshi Hompo Group, sans divulguer de détails financiers. Au début de l'année, l'entreprise a remporté un appel d'offres prolongé et compétitif contre son rival Bain Capital pour racheter le développeur de logiciels Fuji Soft pour 4,1 milliards de dollars. Elle s'est également associée à un fonds soutenu par l'État pour acquérir le fabricant d'équipements médicaux Topcon pour 2,3 milliards de dollars. En mars, elle a vendu une participation majoritaire dans la chaîne de supermarchés Seiyu pour 2,55 milliards de dollars, ce qui lui a permis de réaliser plusieurs fois son investissement initial, d'après les informations rendues publiques.

Le conseil d'administration de KKR comprend le cofondateur de Snap Inc SNAP.N Evan Spiegel, Patricia Russo, ancien directeur général d'Alcatel-Lucent et l'ancien co-président de Morgan Stanley Robert Scully, selon le site web de la société.