KKR: nouvel investissement résidentiel à Stockholm information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 15:07









(CercleFinance.com) - KKR a annoncé un accord avec le promoteur suédois Reliwe pour financer en amont un projet résidentiel multifamilial à Täby, l'une des municipalités les plus recherchées de la région de Stockholm.



Cette opération marque le deuxième investissement résidentiel du fonds dans la capitale suédoise depuis le début de l'année.



Le bureau d'analyses interne de KKR précise que le projet comprend trois immeubles totalisant 325 unités et environ 15 300 m² de surface locative, livrés entre 2026 et 2028, à proximité immédiate du centre commercial Täby Centrum et à moins de 20 minutes du centre de Stockholm en train.



KKR précise avoir engagé plus de 6 milliards de SEK (soit 540 ME environ) dans l'immobilier nordique, en se concentrant sur des actifs résidentiels et logistiques de premier plan via des partenariats à long terme.





Valeurs associées KKR & CO 132,580 USD NYSE -0,27%