KKR: nouveau partenariat stratégique avec BBVA

(CercleFinance.com) - BBVA et la société d'investissement mondiale KKR ont formé un nouveau partenariat stratégique pour soutenir la décarbonisation de l'économie.



Dans le cadre de ce partenariat stratégique, BBVA s'est engagée à investir 200 millions de dollars dans la stratégie climatique mondiale de KKR. Les deux sociétés ont fait cette annonce lors de la Semaine du climat, qui se tient à New York cette semaine.



Le partenariat stratégique visera également à découvrir de nouveaux investissements liés aux infrastructures climatiques, y compris des opportunités qui soutiennent la transition énergétique et l'électrification. De plus, le partenariat stratégique soutiendra les forces complémentaires des entreprises respectives, le partage des connaissances et les objectifs communs de faire progresser et d'accélérer la transition énergétique.



' Nous n'en sommes qu'aux premiers balbutiements de ce qui sera une transition de plusieurs décennies vers la carboneutralité, qui est l'une des plus grandes opportunités d'investissement de notre époque et qui nécessite la participation de l'ensemble du secteur financier. Nous sommes ravis de collaborer avec BBVA, compte tenu de leur présence à la pointe de l'industrie dans le secteur des énergies renouvelables et de leur profond engagement à atténuer les impacts du changement climatique ', ont déclaré Emmanuel Lagarrigue et Charlie Gailliot, co-responsable de la stratégie climatique mondiale de KKR.





