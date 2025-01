KKR: nomination de Philip Oetker en tant que Senior Advisor information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 16:20









(CercleFinance.com) - KKR a annoncé aujourd'hui la nomination de Philip Oetker en tant que Senior Advisor.



À ce poste, Philip Oetker accompagnera les activités d'investissement de l'équipe de Private Equity de KKR en Europe et les entreprises de son portefeuille, en s'appuyant sur son expérience en leadership et sa connaissance du secteur.



Philip Oetker est administrateur non exécutif du groupe Oetker ainsi que d'AO Holding à Berlin.



Il a précédemment occupé le poste de directeur commercial chez Hamburg Süd A/S (filiale d'A.P. Moller - Maersk), l'une des principales compagnies mondiales de transport maritime par conteneurs, où il a joué un rôle clé dans la définition de la stratégie commerciale globale.



Avec plus de 25 ans d'activité d'investissement dans la région EMEA, KKR gère aujourd'hui environ 92 milliards de dollars d'actifs en Europe dans diverses classes d'actifs.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.