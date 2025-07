KKR: lève 6,5 Mds$ pour financer des crédits garantis par des actifs information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 15:34









(Zonebourse.com) - KKR annonce la clôture d'une levée de 6,5 milliards de dollars destinée à financer des crédits privés structurés autour d'actifs réels ou financiers (avions, biens immobiliers, prêts hypothécaires, équipements, etc.).



L'opération inclut 5,6 Mds$ pour le fonds Asset-Based Finance Partners II (ABFP II) et près de 1 Md$ via des comptes dédiés.



Ces crédits, dits ' adossés à des actifs ', permettent de sécuriser les investissements par les flux de revenus issus des actifs sous-jacents.



KKR, actif sur ce marché depuis 2016, gère 74 Mds$ d'actifs dans ce segment via 18 plateformes internes.



Le fonds ABFP II, plus de 2,5 fois plus grand que son prédécesseur, cible un marché estimé à 9 000 Mds$ d'ici 2029.





