KKR lève 2,5 milliards de dollars pour le plus grand fonds de crédit privé en Asie-Pacifique
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 11:33
KKR a annoncé la clôture d'une levée de 2,5 milliards de dollars destinés au crédit privé performant en Asie-Pacifique. Cette enveloppe comprend 1,8 milliard de dollars pour le fonds KKR Asia Credit Opportunities Fund II (ACOF II) et 700 millions de dollars via des comptes gérés séparément.
À son closing, ACOF II devient le plus grand fonds panrégional de crédit privé performant en Asie-Pacifique, après un premier fonds clôturé à 1,1 milliard de dollars en 2022.
La plateforme Asia Credit de KKR a déjà signé 10 investissements via ACOF II, représentant 1,9 milliard de dollars d'engagements KKR et un volume total de transactions de 4,6 milliards de dollars.
Diane Raposio, associée et responsable d'Asia Credit & Markets chez KKR, souligne la montée de la demande des investisseurs pour le crédit en Asie et l'avantage du positionnement panasiatique du groupe.
Le fonds ciblera principalement des prêts seniors et unitranches, des solutions de capital et des investissements adossés à des actifs. Depuis 2019, KKR a réalisé plus de 60 investissements en crédit en Asie-Pacifique, pour environ 8,3 milliards de dollars investis et 27,5 milliards de dollars de valeur de transactions.
KKR a gagné 1,5% hier à New York et signe une progression de quelque 3,6% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|132,130 USD
|NYSE
|+1,56%
A lire aussi
-
La Russie a annoncé jeudi expulser un diplomate britannique accusé d'être membre des "services secrets" du Royaume-Uni, des allégations jugées "malveillantes" par Londres, dans un nouvel épisode de tensions bilatérales dans le contexte du conflit en Ukraine. Cette ... Lire la suite
-
Images du site de l'effondrement d'une grue sur une route dans la banlieue de Bangkok faisant 2 morts. L'accident s'est déroulé sur le chantier d'une autoroute en construction au lendemain de la chute d'une autre grue sur un train en Thaïlande, qui avait fait 32 ... Lire la suite
-
Le visage souriant, en uniforme militaire debout dans un champ labouré par les chenilles de véhicules lourds, de la fumée en arrière-plan. C'est le dernier post sur TikTok du jeune Irakien Mohammed Imad, apparemment en Ukraine.
-
Donald Trump affirme que la Russie ou la Chine chercheront à s'emparer du Groenland si les États-Unis ne prennent pas le contrôle de ce territoire autonome sous souveraineté danoise.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer