KKR: lance une OPA sur Fuji Soft

(CercleFinance.com) - KKR va lancer une offre publique d'achat pour les actions et options de Fuji Soft Incorporated par l'intermédiaire de FK Co., Ltd., une entité détenue par KKR.



L'offre débutera le 5 septembre 2024 et se poursuivra jusqu'au 21 octobre 2024, au prix de 8 800 JPY par action.



Le Conseil d'Administration de Fuji Soft soutient cette offre et recommande aux actionnaires de vendre leurs titres.



Fuji Soft est un intégrateur de systèmes majeur au Japon, spécialisé dans les logiciels embarqués et les systèmes opérationnels, et vise à devenir un leader dans ces domaines.





