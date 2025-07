KKR: lance une offre publique sur Topcon dans le cadre d'un MBO information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 15:25









(Zonebourse.com) - KKR annonce le lancement, via TK Co., Ltd., d'une offre publique d'achat sur la totalité des actions ordinaires et droits d'acquisition d'actions de Topcon Corporation (hors actions autodétenues), au prix de 3 300 yens par action.



L'offre débutera le 29 juillet 2025 et se clôturera le 9 septembre 2025.



Cette opération, réalisée majoritairement via le fonds KKR Asian Fund IV, s'inscrit dans le cadre d'un rachat par les dirigeants (MBO).



Le PDG Takashi Eto et JIC Capital réinvestiront dans les véhicules contrôlés par KKR. ValueAct Capital, actionnaire important de Topcon, soutient également l'opération.





