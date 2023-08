KKR lance une offre avec l'Italie pour acquérir Telecom Italia

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Le gouvernement italien a signé jeudi un accord avec le fonds d'investissement américain KKR pour acquérir le réseau de lignes fixes de Telecom Italia (TIM). KKR discute avec TIM de l'acquisition de ces activités. « L'accord prévoit la formulation d'une offre contraignante » prévoyant que le ministère de l'Economie en Italie prendra une part allant « jusqu'à 20% » dans la future société de TIM regroupant son réseau fixe et sa filiale de câbles sous-marins. TIM est une entreprise italienne de télécommunications qui offre des services de téléphonie fixe, mobile, Internet et de télévision.

