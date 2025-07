KKR: lance Ascend Asia Financial à Singapour information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 11:38









(CercleFinance.com) - KKR a annoncé le lancement d'Ascend Asia Financial Services Group, une nouvelle plateforme de conseil financier à Singapour.



Parallèlement, Ascend Asia, par l'intermédiaire de fonds gérés par KKR, a conclu des accords définitifs pour acquérir finexis advisory et ses sociétés affiliées.



'Ascend Asia est dirigée par une équipe de direction chevronnée possédant une expérience approfondie de l'industrie mondiale et locale' indique le groupe.



Prashant Kumar, associé et responsable du capital-investissement en Asie du Sud-Est chez KKR, a déclaré : ' Dans l'environnement macroéconomique de plus en plus complexe d'aujourd'hui, la valeur d'un conseil financier fiable et de haute qualité devient de plus en plus cruciale. Les conseillers financiers jouent un rôle essentiel en aidant les consommateurs à comprendre leurs options et à prendre des décisions éclairées'.





