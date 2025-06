KKR: l'UE valide l'opération sur Assura information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 14:45









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle en commun d'Assura (Royaume-Uni) par KKR & Co. et Stonepeak Partners LLP (États-Unis).



La transaction porte principalement sur l'investissement et le développement immobilier dans les soins de santé.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'entreprise commune exerce des activités négligeables dans l'Espace économique européen et que la position combinée des entreprises sur le marché résultant de l'opération envisagée est limitée.







Valeurs associées KKR & CO 121,080 USD NYSE 0,00%