Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: l'UE autorise la coacquisition du britannique A-Gas information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 14:30









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Clean TopCo Limited (' A-Gas ') du Royaume-Uni par les sociétés états-uniennes TPG Inc et KKR.



La transaction concerne principalement l'approvisionnement et la gestion du cycle de vie des gaz spéciaux.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'entreprise commune exerce des activités négligeables dans l'Espace économique européen.





Valeurs associées KKR & CO NYSE 0.00%