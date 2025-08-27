KKR: l'UE a approuvé l'acquisition de Topcon information fournie par Cercle Finance • 27/08/2025 à 12:59









(Zonebourse.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de la société japonaise Topcon Corporation par la société américaine KKR.



L'opération concerne principalement la fabrication et la fourniture d'équipements et de logiciels destinés à des clients dans les secteurs des infrastructures, de l'agriculture et des soins de santé.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché à l'issue de l'opération envisagée.



L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.





Valeurs associées KKR & CO 140,110 USD NYSE +1,05%