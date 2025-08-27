 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 748,11
+0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

KKR: l'UE a approuvé l'acquisition de Topcon
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 12:59

(Zonebourse.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de la société japonaise Topcon Corporation par la société américaine KKR.

L'opération concerne principalement la fabrication et la fourniture d'équipements et de logiciels destinés à des clients dans les secteurs des infrastructures, de l'agriculture et des soins de santé.

La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché à l'issue de l'opération envisagée.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

Valeurs associées

KKR & CO
140,110 USD NYSE +1,05%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank