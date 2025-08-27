KKR: l'UE a approuvé l'acquisition de Topcon
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 12:59
L'opération concerne principalement la fabrication et la fourniture d'équipements et de logiciels destinés à des clients dans les secteurs des infrastructures, de l'agriculture et des soins de santé.
La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché à l'issue de l'opération envisagée.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
Valeurs associées
|140,110 USD
|NYSE
|+1,05%
