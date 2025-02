KKR: investit dans un complexe de logements à Stockholm information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 16:30









(CercleFinance.com) - KKR a annoncé un accord avec les principaux promoteurs suédois Reliwe et The Derome Group pour l'achat de trois propriétés multifamiliales actuellement en cours de développement à Haninge, situées juste au sud du centre-ville de Stockholm.



Il s'agit de trois nouvelles propriétés totalisant 382 unités résidentielles, qui devraient être achevées entre la fin de 2026 et le début de 2027.



Les propriétés sont situés à côté d'une gare routière et d'une gare, offrant une excellente connectivité avec le centre-ville de Stockholm.



' Nous sommes ravis de réaliser notre premier investissement résidentiel à Stockholm, qui est un marché attrayant où nous constatons une forte dynamique vers notre objectif de construire un portefeuille d'unités résidentielles en nous associant à des partenaires de premier plan tels que Reliwe et Derome ', a déclaré Alexander Thams, responsable de l'immobilier nordique pour KKR.



' Grâce aux solides fondamentaux du marché résidentiel de Stockholm et à l'utilisation innovante de la construction en bois, nous voyons un potentiel important de création de valeur pour nos investisseurs tout en contribuant positivement à la communauté'.





