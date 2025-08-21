KKR investit dans Ontic via un financement de série C
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 17:15
Fondée en 2017 à Austin (Texas), Ontic propose une plateforme intégrée de sécurité physique qui centralise l'intelligence open source (OSINT) et les données internes (RH, juridique, IT, etc.) pour aider les entreprises à anticiper et gérer les menaces. La solution est déjà utilisée par des multinationales, dont des sociétés du Fortune 50.
Jake Heller, Partner chez KKR, souligne qu'Ontic 'fixe le standard de la sécurité moderne' grâce à une approche intégrée plutôt que des solutions ponctuelles.
Ce financement s'ajoute aux 40 MUSD levés en série B en 2021 et s'effectue via le fonds Next Generation Technology III de KKR.
Valeurs associées
|137,960 USD
|NYSE
|-0,07%
A lire aussi
-
En Tunisie, les établissements et marques prônant un retour au naturel sont en plein essor, signe d'une "révolution des boucles" en marche.
-
Des Israéliens et des proches des otages détenus à Gaza ont défilé mercredi du kibboutz Beeri jusqu'à un mémorial pour les victimes du festival de musique Nova, deux sites qui ont été attaqués par le Hamas le 7 octobre 2023.
-
(AOF) - L'euro cède 0,32% à 1,1615 dollar alors que l'indice de la confiance des consommateurs dans la zone euro s'est dégradée plus que prévu en août, à -15,5. Il est en-dessous des anticipations des économistes : -15 contre -14,7 en juillet. Par ailleurs, en ... Lire la suite
-
Près de trois ans après le sabotage du gazoduc russe Nord Stream dans la mer Baltique, un Ukrainien suspecté d'être l'un des coordinateurs du commando a été arrêté jeudi en Italie. Il s'agit de la première arrestation dans cette mystérieuse affaire, particulièrement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer