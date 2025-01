KKR: investit dans les technologies agricoles de smaXtec information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 15:20









(CercleFinance.com) - smaXtec, spécialiste des technologies agricoles pour l'industrie laitière mondiale, a annoncé aujourd'hui un investissement de croissance dirigé par la société d'investissement mondiale KKR, en collaboration avec l'investisseur technologique Highland Europe ('Highland').



L'actionnaire existant Sophora Unternehmerkapital (' Sophora ') a conservé une participation minoritaire dans l'entreprise.



Les termes financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.



L'innovation de smaXtec repose sur un capteur in-vivo placé dans l'estomac des vaches, fournissant des données en temps réel, intégrées à une plateforme cloud alimentée par l'IA. L'entreprise, fondée en 2009 à Graz, en Autriche, sert des fermiers à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Australie & Nouvelle-Zélande.



L'investissement de KKR permettra à smaXtec de renforcer son innovation produit et d'accélérer sa croissance internationale.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.