KKR investit à nouveau dans les pipelines d'Abu Dhabi
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 09:18

Le fonds américain KKR a pris une participation minoritaire dans l'entité qui loue les infrastructures gazières de l'entreprise publique Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Les modalités financières de l'opération n'ont pas été divulguées.

KKR avait déjà investi avec BlackRock dans les oléoducs d'ADNOC en 2019, avant de se retirer l'an dernier. Cette fois, l'investissement se fait via des comptes gérés, alignés sur la durée du projet.

ADNOC conserve la propriété et l'exploitation des pipelines. Le groupe cherche à attirer des capitaux étrangers tout en gardant le contrôle de ses infrastructures clés.

