KKR: investit 500 millions AUD dans CleanPeak Energy en Australie

(Zonebourse.com) - KKR annonce un investissement de 500 millions de dollars australiens (environ 280 ME) dans CleanPeak Energy pour accélérer le développement de solutions d'énergie distribuée en Australie.



Cette opération vise à soutenir la croissance de projets solaires, de batteries de stockage et de micro-réseaux destinés au secteur commercial et industriel.



Fondée en 2017, CleanPeak exploite plus de 50 sites, représentant 140 MW d'actifs solaires et 35 MWh de stockage. L'investissement s'inscrit dans la stratégie Climate Transition de KKR, marquant sa première opération en Asie-Pacifique dans ce cadre.



La finalisation est attendue au second semestre 2025.





Valeurs associées KKR & CO 152,585 USD NYSE +0,25%