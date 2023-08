Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: investit 30 ME dans Rocket Factory Augsburg information fournie par Cercle Finance • 10/08/2023 à 12:46









(CercleFinance.com) - Le fournisseur de services de lancement Rocket Factory Augsburg AG (RFA) a annoncé aujourd'hui avoir levé un investissement de 30 millions d'euros auprès de KKR.



L'investissement facilitera le prochain test intégré de RFA et complétera la rampe de lancement de la société à SaxaVord Spaceport en Écosse, pour éventuellement amener le micro-lanceur RFA ONE sur la rampe de lancement.



Le premier vol est prévu pour le deuxième trimestre 2024.



Avec son investissement en obligations convertibles de 30 millions d'euros, KKR deviendra un investisseur de premier plan dans RFA aux côtés de l'investisseur stratégique existant OHB.





