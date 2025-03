KKR: investissement de 140 M$ dans Darwinbox information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - Darwinbox, l'une des principales plateformes technologiques mondiales de ressources humaines a annoncé la signature d'accords définitifs de financement.



Partners Group, l'une des plus grandes sociétés du secteur mondial des marchés privés et des fonds gérés par KKR codirigeront un investissement de 140 millions de dollars dans la société. avec la participation supplémentaire de Gravity Holdings.



Cet investissement permet à Darwinbox d'approfondir son leadership technologique et d'accélérer ses plans d'expansion internationale.



Au cours des deux dernières années, Darwinbox a construit un portefeuille mondial solide et diversifié, ayant réalisé une multiplication par cinq de son chiffre d'affaires sur les marchés internationaux, avec plus de 60 % des nouveaux revenus provenant des marchés internationaux.



Akshay Tanna, associé et responsable du capital-investissement en Inde chez KKR, a déclaré : ' Nous sommes heureux de soutenir Darwinbox dans sa prochaine étape de croissance et nous chercherons à tirer parti de notre réseau mondial et de notre expertise pour accélérer ses ambitions d'expansion internationale'.





