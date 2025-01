KKR: investissement de 105 M$ pour Qventus information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 14:55









(CercleFinance.com) - Qventus, l'un des principaux fournisseurs de logiciels d'automatisation des soins basés sur l'IA pour les systèmes de santé, a annoncé un investissement de 105 millions de dollars dirigé par la société d'investissement mondiale KKR.



Cette opération a été réalisée avec une participation supplémentaire de la société d'investissement Bessemer Venture Partners, et de nouveaux investisseurs stratégiques, notamment les principaux systèmes de santé Northwestern Medicine, HonorHealth et Allina Health.



Qventus a construit une plateforme d'automatisation des opérations de soins basée sur l'IA et déployée dans les principaux systèmes de santé en milieu hospitalier et ambulatoire.



Ce financement accélère la capacité de la société à fournir des automatisations basées sur l'IA et des assistants opérationnels d'IA dans plus d'environnements de soins.



' Nous pensons que Qventus est bien placé pour devenir un leader du marché en soutenant la prestation de soins au niveau du prestataire et en redéfinissant l'avenir des soins de santé en aidant les systèmes hospitaliers à fonctionner plus efficacement afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment, à savoir des soins de qualité pour les patients. ' a déclaré Jake Heller, partenaire et responsable de Tech Growth Equity, Americas, chez KKR.





