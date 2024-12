KKR: investissement dans l'indien Rebel Food information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 10:46









(CercleFinance.com) - KKR annonce un investissement dans Rebel Food, une entreprise indienne qui gère un réseau de cuisines et prépare des repas exclusivement pour la livraison en ligne, sans de points de vente physiques.



L'investissement soutiendra la croissance de Rebel Foods, notamment son expansion en Inde et au Moyen-Orient, ainsi que l'ajout de nouvelles marques à son portefeuille.



Fondée en 2011, Rebel Foods est aujourd'hui la plus grande plateforme de cuisines cloud multi-marques au monde, avec 450 cuisines cloud et plus de 5 000 restaurants en ligne dans plus de 70 villes à travers l'Inde, les Émirats Arabes Unis et le Royaume-Uni.



' Nous sommes ravis d'investir dans Rebel Foods, le plus grand opérateur de cuisines cloud, utilisant la technologie pour offrir une variété de cuisines aux consommateurs', a commenté Akshay Tanna, associé et responsable de l'Inde Private Equity chez KKR.



Cette transaction fait partie de la stratégie de KKR en Asie-Pacifique, visant à soutenir la croissance de sociétés innovantes.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.