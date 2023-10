Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: finalise l'acquisition de plus de 160 000 m2 information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 13:50









(CercleFinance.com) - KKR et Etche, la plateforme d'immobilier logistique de KKR en France, annoncent l'acquisition du portefeuille logistique Scott auprès d'Ivanhoé Cambridge.



Cette plateforme est constituée de cinq bâtiments pour une surface totale de plus de 160 000 m2. Ces actifs, dont deux viennent d'être livrés, sont stratégiquement situés sur la dorsale dans des zones logistiques de premier plan, en périphérie de Lyon, Grenoble, Orléans, Compiègne et Strasbourg.



Les bâtiments sont loués en intégralité par des locataires principaux de qualité, avec des baux à long terme.



' L'acquisition de ce portefeuille est une démonstration claire de notre capacité d'exécution rapide de deals importants dans un contexte de marché difficile ' a déclaré Mai-Lan de Marcilly, Managing Director et Head of Transactions France & Hotels chez KKR.





