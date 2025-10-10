 Aller au contenu principal
KKR finalise l'acquisition d'OSTTRA pour 3,1 MdUSD
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 14:44

KKR annonce la finalisation de l'acquisition d'OSTTRA, fournisseur mondial de solutions post-négociation pour les marchés de gré à gré (OTC), auprès de S&P Global et CME Group. La transaction valorise OSTTRA à 3,1 milliards de dollars.

Créée en 2021 comme coentreprise entre CME Group et S&P Global, OSTTRA propose des services couvrant les taux d'intérêt, le change, le crédit et les actions.

KKR soutiendra la croissance de la société via des investissements accrus en technologie et innovation, et mettra en place un programme d'actionnariat élargi pour ses 1 500 employés. Guy Rowcliffe et John Stewart conservent la direction d'OSTTRA.

Valeurs associées

KKR & CO
124,090 USD NYSE 0,00%


