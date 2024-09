Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: finalise avec Impilo l'acquisition d'Immedica Pharma information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 12:55









(CercleFinance.com) - KKR et Impilo, une société d'investissement nordique dans le domaine de la santé, ont annoncé la finalisation de l'acquisition conjointe d'Immedica Pharma.



Cette société pharmaceutique dont le siège social est à Stockholm se concentre sur la commercialisation de médicaments pour les maladies rares et de produits de soins spécialisés.



'KKR et Impilo continueront à travailler ensemble avec l'équipe de direction expérimentée d'Immedica pour soutenir la croissance de l'entreprise, alors qu'elle continue de renforcer sa position de leader dans le domaine européen des maladies rares' indique le groupe.



Kugan Sathiyanandarajah, associé et responsable de l'activité de croissance stratégique des soins de santé de KKR en Europe, a déclaré : ' Nous restons déterminés à soutenir la croissance future d'Immedica en tant qu'acteur des maladies rares, doté d'un portefeuille de produits très prometteur et de perspectives d'expansion internationale attrayantes'.





