KKR: facilité de financement de 75 M£ pour TalkTalk

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé aujourd'hui que les fonds et les comptes gérés par son activité de crédit ont convenu de fournir une facilité de financement sans recours de 75 millions de livres sterling à TalkTalk, l'un des principaux fournisseurs de connectivité au rapport qualité-prix au Royaume-Uni.



La facilité, qui est garantie par certains comptes débiteurs émis par TalkTalk et ses filiales, remplace une facilité de financement antérieure de 75 millions de livres sterling, qui arrivait à échéance en septembre 2023.



La nouvelle facilité donnera à TalkTalk accès à des liquidités supplémentaires pour une durée d'environ trois ans.





