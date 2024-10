KKR et Energy Capital Partners : un partenariat stratégique de 50 milliards de dollars

(AOF) - KKR et Energy Capital Partners (ECP), le plus grand propriétaire privé d’installations de production d’électricité et d’énergies renouvelables aux États-Unis, partenaire privilégié de Bridgepoint, ont annoncé un partenariat stratégique de 50 milliards de dollars. Cette collaboration vise à accélérer le développement de centres de données ainsi que d'infrastructures de production et de distribution d'électricité, répondant aux besoins croissants en IA et en informatique cloud aux États-Unis et dans le monde.

KKR s'est imposée comme l'un des principaux investisseurs en infrastructure au monde, avec 77 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 septembre 2024.

À ce jour, KKR a investi plus de 29 milliards de dollars dans 22 entreprises spécialisées dans l'infrastructure numérique, incluant des centres de données et des réseaux de fibre optique, et 15 milliards de dollars dans les secteurs de l'électricité, des services publics et de l'énergie.