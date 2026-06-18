KKR envisagerait de prendre une participation d'au moins 1 milliard de dollars dans la branche hospitalière indienne de Medicover, selon une source

par Vibhuti Sharma

KKR est en négociations avancées en vue d'acquérir une participation majoritaire dans les activités indiennes de la société suédoise Medicover MCOVb.ST pour un montant d'au moins 1 milliard de dollars, a déclaré une source directement informée du dossier. Cette opération permettrait à KKR de renforcer son engagement dans le secteur de la santé au sein du pays le plus peuplé du monde.

Medicover, société cotée à la Bourse de Stockholm, a publié un communiqué de presse peu après que Reuters lui eut adressé une demande de commentaires mercredi soir, indiquant que Medicover Hospitals India était en pourparlers avec KKR KKR.N "concernant une éventuelle cession de ses activités indiennes".

La société n'a fourni aucun détail et Reuters est le premier à révéler que des négociations sont en cours en vue d'une prise de participation majoritaire de KKR dans la filiale indienne pour un montant d'au moins 1 milliard de dollars.

Medicover, qui s'est implantée dans le pays en 2016, exploite un réseau de 26 hôpitaux totalisant environ 6 000 lits. Dans son communiqué, la société a indiqué qu'elle se préparait également à une introduction en bourse en Inde.

La société suédoise Medicover détient 66.9 % de Medicover Hospitals India. KKR cherche à acquérir la totalité de la participation de la société suédoise pour au moins 1.05 milliard de dollars et est également en pourparlers avec les actionnaires minoritaires.

"Les discussions se poursuivent et un accord non contraignant a été conclu", a déclaré cette source, qui a souhaité rester anonyme car les négociations sont confidentielles.

Medicover n'a pas répondu aux questions de Reuters et KKR a refusé de commenter.

INTÉRÊT POUR LES HÔPITAUX

Dans son communiqué de presse, Medicover a précisé qu'il n'y avait aucune certitude que les discussions avec KKR aboutissent à une transaction et que la société poursuivait son processus d'introduction en bourse.

KKR n'a cessé d'accroître ses investissements dans le secteur de la santé en Inde. En 2024, la société de rachat a acquis une participation majoritaire dans une chaîne d'hôpitaux de l'État méridional du Kerala et a depuis soutenu l'expansion de ce groupe hospitalier par le biais d'acquisitions.

Le secteur hospitalier indien suscite un vif intérêt chez les investisseurs , car la hausse des revenus, l'extension de la couverture d'assurance maladie et la demande croissante de soins de santé de qualité favorisent la consolidation et l'augmentation des capacités dans l'ensemble du secteur.

Medicover est en concurrence avec Apollo Hospitals

APLH.NS , Aster Hospitals et Fortis Healthcare FOHE.NS en Inde.

Rothschild intervient en tant que conseiller pour le processus de vente, tandis que Kotak conseille KKR, a ajouté cette source.

Kotak et Rothschild n'ont pas répondu aux demandes de Reuters.

La filiale indienne de Medicover a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 234.6 millions de dollars en 2025, en hausse de près de 1 % par rapport à l'année précédente. L'activité indienne représente plus de la moitié des hôpitaux du groupe à l'échelle mondiale.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))