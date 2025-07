KKR: entre au capital d'Etraveli Group aux côtés de CVC information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 12:11









(Zonebourse.com) - KKR annonce que le fonds a pris une participation minoritaire stratégique dans Etraveli Group, spécialiste mondial des technologies de réservation de vols, aux côtés de CVC, actionnaire principal depuis 2017.



Le montant de l'opération n'a pas été communiqué.



Basé à Stockholm, Etraveli traite près de 50 millions de voyageurs par an dans 75 marchés grâce à sa plateforme Flight Tech. Son PDG Mathias Hedlund souligne que ce partenariat ' marque un tournant dans l'expansion de la plateforme B2B '.



L'entreprise génère plus de 15 milliards d'euros de ventes de vols par an.





