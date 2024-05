KKR en discussions exclusives pour racheter la gestion de fortune et de trusts de Perpetual

Le gestionnaire alternatif américain KKR est entré en négociations exclusives pour acquérir les activités de gestion de fortune et de trusts du groupe de gestion d’actifs multi-boutiques et de fortune australien Perpetual. Ce dernier, maison-mère des gérants JO Hambro, Regnan, Trillium Barrow Hanley et TSW, a confirmé les négociations dans un communiqué ce lundi 29 avril après les révélations du média Australian Financial Review .

Perpetual prévient qu’il n’y a aucune certitude que les pourparlers exclusifs aboutissent à un accord définitif. L’exclusivité des discussions expirera le 7 mai et le gestionnaire australien fournira une mise à jour sur les négociations le 8 mai. Déjà, en 2010, KKR avait proposé d’acquérir l’ensemble de Perpetual pour une offre pouvant aller jusqu'à 1,75 milliard de dollars.

En décembre 2023, l’actionnaire principal de Perpetual, Washington H Soul Pattinson, avait émis une offre de 3,1 milliards de dollars australiens pour acquérir Perpetual. L’offre avait été rejetée. Dans la foulée, l’actionnaire avait demandé à ce que Perpetual procède à une scission des activités d’asset management, domaine dans lequel le groupe australien gère près de 200 milliards de dollars australiens.

Adrien Paredes-Vanheule