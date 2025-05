KKR: dirige le financement de l'acquisition de West Star information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 12:56









(CercleFinance.com) - KKR a annoncé que les fonds et comptes de crédit gérés par KKR ont agi en tant qu'investisseurs principaux dans le cadre d'un financement par emprunt pour l'acquisition de West Star Aviation par Greenbriar Equity Group.



Depuis sa fondation en 1947, West Star s'est forgé une réputation de fournisseur de services de premier plan pour l'aviation d'affaires.



La société offre des capacités complètes de services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) pour les avions fabriqués par tous les principaux équipementiers et maintient le plus grand réseau de techniciens d'avions au sol.



' Nous sommes heureux de soutenir Greenbriar dans son acquisition de West Star Aviation, qui, selon nous, est bien positionnée pour étendre sa portée sur le marché de la MRO de l'aviation résiliente et en pleine croissance ', a déclaré Gene Kolodin, directeur général de KKR.





