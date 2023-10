Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: développe ses activités en Inde information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 12:20









(CercleFinance.com) - KKR a annoncé aujourd'hui le développement de ses activités en Inde avec l'ouverture d'un nouveau bureau à Gurugram.



KKR prévoit d'accueillir environ 150 nouveaux employés à Gurugram d'ici début 2024.



Le bureau de KKR est situé dans le nouveau quartier DLF Downtown de Gurugram, reconnu pour être un nouvel emplacement privilégié dans la ville.



Gurugram est reconnu comme une plaque tournante pour les entreprises internationales en raison de sa proximité avec New Delhi, la capitale de l'Inde, ainsi que d'un centre commercial et économique majeur et de plusieurs universités et institutions à proximité.



Ryan Stork, directeur de l'exploitation de KKR, a déclaré : ' L'étape d'aujourd'hui marque le début d'un investissement important dans les talents en Inde '.





