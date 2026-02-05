KKR détient environ 7 % de ses actifs dans le secteur des logiciels, selon son codirecteur général

La société d'investissement KKR KKR.N détient environ 7% de son portefeuille en actifs logiciels, a déclaré jeudi son codirecteur général, réagissant à la volatilité des marchés provoquée par les craintes de perturbations et de pertes potentielles dans le secteur liées à l'intelligence artificielle.

"Nous avons fait l'inventaire de notre portefeuille au cours des deux dernières années" et déterminé si l'intelligence artificielle était "une opportunité, une menace ou un point d'interrogation", a déclaré M. Nuttall aux analystes lors d'une conférence téléphonique.

"Nous avons 118 milliards de dollars de poudre sèche, c'est plusieurs fois supérieure à toute exposition qui nous inquiète en matière d'IA. Ce type de perturbation crée des opportunités de rendement très importantes pour nous. Nous avons eu un appel interne ce matin et nous en avons parlé."