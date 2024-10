Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: CVC va investir dans Superstruct Entertainment information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 10:41









(CercleFinance.com) - CVC a investi aux côtés de KKR pour soutenir Superstruct Entertainment dans sa prochaine phase de développement en tant que l'un des principaux groupes de divertissement en direct au monde.



En juin 2024, KKR a annoncé l'acquisition de Superstruct, qui possède et exploite plus de 80 festivals de musique dans 10 pays d'Europe et d'Australie. La transaction est maintenant conclue.



Depuis sa création en 2017, Superstruct est devenu l'un des principaux opérateurs dans le monde du divertissement en direct. Superstruct est propriétaire de certains des événements les plus renommés d'Europe, tels que Wacken Open Air, Defqon.1, Parookaville, Tinderbox, Zwarte Cross et Sónar.



'Avec l'arrivée de CVC, Superstruct gagne un autre partenaire stratégique solide pour soutenir l'équipe talentueuse qui a mené à la croissance et au succès de l'entreprise. L'entreprise bénéficiera de l'expertise, des ressources et du capital mondiaux combinés de deux investisseurs de premier plan possédant une expérience significative dans le secteur des médias et du divertissement' indique le groupe.





