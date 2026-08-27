KKR conclut un accord à l'amiable dans une affaire de concurrence aux États-Unis, où il était accusé d'avoir enfreint les règles relatives à la déclaration des fusions, pour 250 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Fabiola Arámburo et Mrinmay Dey

KKR KKR.N a accepté de verser 250 millions de dollars pour régler une affaire de concurrence aux États-Unis, dans laquelle ce géant du capital-investissement était accusé d’avoir enfreint à plusieurs reprises les obligations fédérales de notification préalable aux fusions et d’avoir contourné le contrôle de la concurrence dans au moins 16 opérations.

Le ministère américain de la Justice a déclaré mercredi que cette amende civile était la plus importante jamais infligée pour des violations de la loi Hart-Scott-Rodino sur l'amélioration de la concurrence, qui oblige les entreprises à notifier aux autorités de la concurrence certaines fusions et acquisitions avant leur finalisation.

KKR a déclaré dans un communiqué avoir accepté de régler cette affaire, mais être en total désaccord avec la manière dont le ministère de la Justice avait présenté les faits, ajoutant: “Nous estimons que notre société a agi de bonne foi à tout moment dans le cadre de notre procédure de déclaration antérieure, et que cela était conforme aux pratiques du secteur.”

Elle a précisé que cette amende n’aurait aucune incidence financière sur KKR, ses fonds ou ses investisseurs, car elle serait intégralement prise en charge par des cabinets d’avocats externes.

L’action civile avait été intentée en 2025. Les administrations Biden et Trump ont toutes deux cherché à examiner de près les opérations de fusion et le respect des règles relatives à leur examen.

Le ministère de la Justice a déclaré que KKR, l’une des plus grandes sociétés de capital-investissement au monde avec plus de 700 milliards de dollars d’actifs sous gestion, avait effectué plus de 100 déclarations préalables à une fusion depuis 2021 et connaissait bien les exigences de la loi.

Le procureur général adjoint Stanley Woodward a déclaré que cet accord “envoie un message fort: le ministère s’engage à faire respecter la loi avec rigueur”.

L'accord a été déposé auprès du tribunal fédéral de première instance du district sud de New York.