KKR: coacquisition d'actifs de AEP pour 2,82 Mds$ information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 12:01









(CercleFinance.com) - KKR et PSP Investments annoncent l'acquisition conjointe de 19,9 % des actifs de transmission d'American Electric Power (AEP) en Ohio, Indiana et Michigan pour 2,82 milliards de dollars.



AEP, l'une des principales compagnies d'électricité des États-Unis, utilisera cet investissement pour répondre à la demande croissante et renforcer la fiabilité du réseau.



L'accord soutient le plan quinquennal d'investissement d'AEP, qui reste majoritaire sur ces actifs.



Les partenaires soulignent l'alignement stratégique de cet investissement sur la transition énergétique et la résilience industrielle.





