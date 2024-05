Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: chiffre d'affaires plus que triplé au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 16:32









(CercleFinance.com) - KKR annonce que son chiffre d'affaires total a atteint 9,65 milliards de dollars au 1er trimestre, témoignant d'une activité plus que triplée par rapport à la même période un an plus tôt (3,12 milliards de dollars).



Dans le détail, c'est surtout la division 'Insurance' qui a explosé au 1er trimestre, passant de 2 à 7,7 Mds$ en douze mois, tandis que le segment Asset Management & Strategic Holdings a également vu son CA augmenter nettement, de 1,1 à 1,9 Md$.



Les actifs sous gestion ont par exemple atteint 578 M$, contre 510 M$ un an plus tôt.

Au final, le bénéfice net part du groupe a plus que doublé passant de 322 à 682 M$.



En données ajustée, KKR affiche un bénéfice net de 864 M$, en hausse de 20%, laissant apparaître un BPA ajusté de 0,97$.



Enfin, Joseph Y. Bae et Scott C. Nuttall, co-dirigeants de KKR, ont rappelé qu'ils avaient levé 31 milliards de dollars de nouveaux capitaux. Dans ce contexte, ils estiment que KKR est 'bien positionné pour les années à venir'.





