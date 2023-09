Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: cède sa participation dans GreenCollar à RREO information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 11:29









(CercleFinance.com) - KKR annonce une acquisition de sa participation et d'autres participations dans GreenCollar par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO)



GreenCollar est une plateforme sur les marchés environnementaux australiens. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.



Le RREO est devenu un investisseur pour la première fois dans GreenCollar en mars 2022. Grâce à ce dernier investissement, Ontario Teachers' approfondit sa relation avec GreenCollar, en prenant une participation majoritaire importante dans la Société.



Christopher Metrakos, directeur général principal, Ressources naturelles, Ontario Teachers', a déclaré : ' GreenCollar est un leader reconnu dans la fourniture de résultats environnementaux positifs avec des solutions basées sur le marché et nous sommes ravis de continuer à soutenir l'entreprise dans son prochain chapitre de croissance en Australie et au-delà. '







