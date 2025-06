KKR: BCI prend une participation dans Pinnacle Towers information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - British Columbia Investment (BCI) va acquérir une participation minoritaire dans Pinnacle Towers auprès de KKR, qui restera l'actionnaire majoritaire.



Pinnacle Towers a été créée pour répondre à la demande croissante de connectivité et d'infrastructures de télécommunications aux Philippines. La plateforme se spécialise dans l'exécution de projets de tours de télécommunications sur mesure, l'optimisation de l'utilisation et de la gestion d'actifs de vente et de cession-bail (SLB) avec les principaux opérateurs de réseaux mobiles et la fourniture de services de gestion auxiliaires aux acteurs de l'industrie.



En l'espace de cinq ans, Pinnacle Towers est devenue la plus grande entreprise indépendante de tours aux Philippines avec environ 7 000 tours.



Projesh Banerjea, directeur général des infrastructures chez KKR, a déclaré : ' Depuis notre investissement initial, nous avons collaboré étroitement avec l'équipe de direction exceptionnelle de Pinnacle Towers pour approfondir les capacités de la plateforme et étendre sa présence de manière organique et par le biais d'acquisitions ciblées'.



'Nous sommes ravis d'accueillir BCI, qui partage notre vision à long terme et notre engagement à développer une infrastructure numérique critique, en tant que partenaires stratégiques et nous sommes impatients de poursuivre sur la forte dynamique de croissance de Pinnacle Towers'.





Valeurs associées KKR & CO 123,410 USD NYSE +2,30%