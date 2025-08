KKR annonce une émission obligataire de 900 MEUR à 5,10% information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 13:24









(Zonebourse.com) - KKR annonce le placement réussi de 900 millions de dollars de ses obligations senior à 5,10 % arrivant à échéance en 2035.



Ces titres, garantis de manière inconditionnelle par KKR Group Partnership L.P., seront des obligations senior de KKR.



Le règlement-livraison est prévu pour le 7 août 2025, sous réserve des conditions usuelles. Les fonds serviront principalement au rachat et au refinancement de la dette existante de KKR Financial Holdings LLC, le solde étant destiné aux besoins généraux du groupe.





Valeurs associées KKR & CO 145,170 USD NYSE 0,00%