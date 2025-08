ProSiebenSat.1 en faveur de l'offre de MFE, contrôlé par la famille Berlusconi

( DPA / FRANK LEONHARDT )

Le deuxième groupe de médias privé allemand ProSiebenSat.1 a annoncé mercredi recommander à ses actionnaires d'accepter l'offre de rachat d'actions proposé par l'italien MediaForEurope (MFE), contrôlé par la famille Berlusconi.

Cette offre, revue à la hausse fin juillet, dépasse celle de son concurrent tchèque PPF.

"Le directoire et le conseil de surveillance considèrent que l'offre modifiée de MFE est appropriée et recommandent son acceptation", écrit ProSiebenSat.1 dans un communiqué.

Berlin a accueilli cette annonce par une mise en garde: "une participation majoritaire de MFE dans ProSiebenSat.1 ne devra pas entraîner une restriction de l'indépendance journalistique", a déclaré sur X le ministre allemand de la Culture et des Médias, Wolfram Weimer.

Il a ajouté vouloir parler du dossier à la chancellerie à Berlin avec le patron de MFE, Pier Silvio Berlusconi (fils du défunt Silvio, ndlr), en septembre. "Si une plateforme européenne de médias devait voir le jour, je souhaiterais qu'elle ait son siège à Munich", a-t-il affirmé.

ProSiebenSat.1 est l'enjeu d'une bataille capitalistique entre le groupe italien, qui détient déjà 29,99% des parts, et PPF, le conglomérat de la milliardaire tchèque Renata Kellnerova, deuxième actionnaire du groupe allemand.

Le 28 juillet dernier, MFE a proposé une nouvelle offre se composant d'1,3 action MFE pour chaque action de ProSiebenSat.1 et de 4,48 euros versés en numéraire.

Le tout valorise le titre du groupe allemand à environ 8,07 euros, soit une capitalisation d'environ 1,9 milliard d'euros.

Cette évaluation dépasse de 15% l'offre concurrente du groupe tchèque PPF, précise le communiqué.

La période d'acceptation des deux offres est fixée au 13 août à minuit.

Aucun des deux acquéreurs ne vise une participation majoritaire mais ils entendent peser sur le groupe qui possède 15 chaînes gratuites ou payantes allemandes, dont ProSieben, Sat.1 et Kabel Eins, et bâtir un champion paneuropéen média privé mutualisant production de contenus, technologie et diffusion, concurrent des géants américains Netflix et Amazon.

Ces initiatives interviennent dans un contexte de recettes publicitaires en recul, érodant la rentabilité des chaînes traditionnelles face au numérique.

L'intégration renforcée entre MFE et ProSiebenSat.1 devrait permettre de réaliser des "synergies de coûts récurrentes d'environ 150 millions d'euros par an" et ce d'ici "un délai de quatre à cinq ans", selon le communiqué.

Après l'offensive de la banque UniCredit sur Commerzbank, qui a suscité une levée de boucliers dans les milieux politiques de Berlin, MediaForEurope est le deuxième groupe italien à s'aventurer en terre allemande.