KKR: acquisition de Zenith Energy en Australie information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 14:17









(CercleFinance.com) - KKR a annoncé la signature d'accords pour l'acquisition de Zenith Energy, un producteur d'électricité indépendant australien.



Zenith est spécialisée dans la fourniture de solutions d'alimentation hybride pour les clients du secteur des ressources éloignées et hors réseau et les micro-réseaux urbains pour les quartiers commerciaux, industriels et résidentiels.



Zenith fournit un service essentiel à l'importante industrie minière hors réseau de l'Australie.



Aujourd'hui, la société dispose d'une capacité contractuelle de plus de 710 MW sur environ 15 sites, sécurisée par des contrats à long terme.



Andrew Jennings, directeur général et responsable de l'infrastructure pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande (ANZ) chez KKR, a déclaré : ' Zenith s'est imposé comme l'un des leaders incontestés du déploiement et de la gestion de solutions d'alimentation hybride en Australie, un marché prioritaire pour KKR en Asie-Pacifique. Nous sommes impatients de soutenir Zenith et son équipe de direction au cours de la prochaine étape de croissance et de les aider à capitaliser sur l'opportunité significative de l'énergie renouvelable hors réseau'.





