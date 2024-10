Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: acquisition de quatre entrepôts en Floride information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 16:01









(CercleFinance.com) - KKR a annoncé l'acquisition d'un portefeuille de quatre entrepôts industriels de classe A desservant le marché du centre de la Floride, y compris Orlando et Tampa.



Les quatre centres industrielles se trouvent à l'intersection de l'Interstate 4 et de l'U.S. Route 27, deux artères de transport important dans le sud-ouest d'Orlando qui facilitent l'accès dans le centre de la Floride.



Les actifs, d'une superficie totale d'environ 366 000 m2, sont loués à 100 % à cinq locataires de grande qualité.



' Nous sommes heureux d'accroître notre présence dans le centre de la Floride avec l'achat de ces actifs de haute qualité ', a déclaré Ben Brudney, directeur général du groupe immobilier de KKR, qui supervise les investissements industriels de la société aux États-Unis.





