KKR acquiert un immeuble logistique à Stockholm

(AOF) - Fonds d'investissement américain, KKR et Mirastar (la plateforme industrielle et logistique de KKR Real Estate en Europe) ont acquis un immeuble logistique de haute qualité à Stockholm. Cette acquisition hors marché est la première en Suède pour KKR et Mirastar, et la deuxième dans les pays nordiques cette année pour KKR dans le cadre de sa stratégie European Core+ Real Estate, après l'acquisition d'un portefeuille résidentiel en Finlande en mai.

La nouvelle construction d'environ 12 500 m² a été développée selon des spécifications fonctionnelles modernes avec de solides références ESG, et sera acquise avec une pré-location partielle à Adelphos Healthcare AB, un développeur et distributeur de produits de soins de santé.

