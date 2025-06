KKR: acquiert six nouvelles propriétés à Tokyo information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 10:56









(CercleFinance.com) - KKR annonce, dans le cadre de son partenariat stratégique avec Weave Living via la coentreprise Weave Living Japan Residential Venture I, avoir finalisé l'acquisition de six nouvelles propriétés situées à Tokyo. Cette opération porte le portefeuille de la coentreprise à 17 biens en seulement six mois. Weave Living est le spécialiste du secteur de l'habitat en Asie-Pacifique.



Trois de ces nouvelles acquisitions sont situées dans les quartiers de Minato, à Tokyo, à Roppongi, Minami Azabu et Shirokane. Les deux premières accueilleront la marque haut de gamme Weave Residences, avec des logements familiaux spacieux, entièrement meublés, visant une clientèle de cadres exigeants.



Les autres biens viendront enrichir la marque Weave Place, offrant des appartements adaptés à divers profils de locataires, dont des expatriés, professionnels locaux et entreprises.



Dans le cadre de ces plans, plus de 240 propriétés locatives de luxe entièrement meublées devraient être prêtes à partir de l'automne 2025.



Sachin Doshi, fondateur et PDG de Weave Living, souligne l'importance de ces acquisitions pour élargir l'offre résidentielle dans des emplacements de premier choix.



Kensuke Kudo, directeur général de l'immobilier chez KKR, a déclaré : ' Cette expansion souligne notre conviction dans les fondamentaux à long terme du secteur résidentiel japonais et notre capacité à fournir des offres différenciées de haute qualité pour répondre aux besoins résidentiels en constante évolution des entreprises et des dirigeants au Japon'.





