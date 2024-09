KKR acquiert 5 actifs logistiques au Royaume-Uni

(AOF) - KKR et Mirastar, la plateforme industrielle et logistique de KKR Real Estate en Europe, ont finalisé l'acquisition hors marché d'un portefeuille logistique britannique de premier ordre auprès de PLP, totalisant 890 364 pieds carrés (plus de 82 000 m2) répartis sur cinq actifs. Le portefeuille est actuellement loué à 80%, avec une durée moyenne pondérée des baux jusqu'à rupture de 10 ans. Les actifs offrent les meilleures spécifications de leur catégorie, notamment les certifications Breeam Very Good et les notes EPC A+.

Les cinq actifs sont stratégiquement situés dans le nord-ouest de l'Angleterre et dans le Yorkshire, respectivement à Salford, Liverpool, Crewe, Sheffield et Smithywood.

Ils se trouvent à proximité immédiate des principaux centres de population et sont situés à proximité des principales infrastructures de transport et autoroutes.

