KKR achève l'acquisition de Varsity Brands

(AOF) - Varsity Brands (leader dans le domaine des sports d'équipe, de l'athlétisme) et KKR (société d'investissement mondial), ont annoncé la finalisation de l'acquisition de Varsity Brands auprès de Bain Capital et de Charlesbank. En tant que nouvel actionnaire majoritaire de Varsity Brands, KKR soutiendra l'entreprise dans la poursuite de son développement.

La plateforme Varsity Brands offre une vaste gamme de solutions, de services et d'expériences personnalisés de haute qualité qui soutiennent les programmes scolaires et de sports d'équipe, d'athlétisme et de spiritualité, touchant plus de huit millions d'athlètes et d'étudiants chaque année.

La société est un distributeur, fabricant et distributeur national de solutions personnalisées d'uniformes et de vêtements d'équipe, ainsi que d'articles et d'équipements de sport spécifiques aux équipes, au service de plus de 150 000 clients, notamment des collèges, des universités, des écoles, des équipes de clubs et des programmes récréatifs.

De plus, la société entretient des relations solides et de longue date avec des marques sportives mondiales emblématiques telles que Nike, Adidas, Under Armour, New Balance et Lululemon.

AOF - EN SAVOIR PLUS