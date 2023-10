Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: achève l'acquisition de CIRCOR International information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 17:00









(CercleFinance.com) - KKR annonce avoir achevé l'acquisition de CIRCOR International, présenté comme l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et services de contrôle de flux critiques pour les marchés de l'industrie, de l'aérospatiale et de la défense, au prix de 56,00 $ l'action.



À la suite de la finalisation de la transaction, les actions ordinaires de CIRCOR ont cessé d'être négociées et ne seront plus cotées à la Bourse de New York.



Evoquant 'un nouveau chapitre passionnant pour CIRCOR ', Tony Najjar, directeur de CIRCOR, a indiqué que 'l'expérience exceptionnelle de KKR dans le domaine du contrôle des flux et son engagement à investir dans ses employés en font un partenaire stratégique idéal pour notre avenir'.



'Nous sommes impatients de travailler avec KKR alors que nous continuons à croître, à innover et à améliorer CIRCOR pour le bénéfice de nos clients', a-t-il ajouté.





