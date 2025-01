KKR: accord pour l'acquisition du britannique Dawsongroup information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 10:35









(CercleFinance.com) - KKR annonce avoir signé un accord contraignant afin d'acquérir Dawsongroup dans le cadre de sa stratégie mondiale pour le climat, visant la décarbonation des actifs et la transition énergétique.



Fondée en 1935 et basée à Milton Keynes, Dawsongroup est un leader de la location d'actifs, notamment de véhicules et conteneurs frigorifiques, avec plus de 1 150 employés dans 11 pays.



Le Groupe a enregistré un EBITDA record d'environ 250 millions de livres sterling l'an dernier et vise une croissance durable.



L'alliance avec KKR permettra d'accélérer la décarbonation, d'élargir les marchés et d'instaurer un programme d'actionnariat pour les employés.







